Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки

В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 27,97 коп до 27,9383 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 42,87 коп - до 28,8450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 44,33 коп и составляет 29,4237 грн, средний курс продажи вырос - на 58,60 коп до 30,6903 грн. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,333 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 10,6 коп до 4,845 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,9383 28,8450 0,4333 0,4845 29,4237 30,6903 Медиана 27,9500 28,8700 0,4450 0,4850 29,4800 30,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)