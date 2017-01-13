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Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки

13.01.2017 12:12
В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 27,97 коп до 27,9383 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 42,87 коп - до 28,8450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 44,33 коп и составляет 29,4237 грн, средний курс продажи вырос - на 58,60 коп до 30,6903 грн. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,333 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 10,6 коп до 4,845 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,9383

28,8450

0,4333

0,4845

29,4237

30,6903

Медиана

27,9500

28,8700

0,4450

0,4850

29,4800

30,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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