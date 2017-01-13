Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки
Средний курс продажи американской валюты вырос на 42,87 коп - до 28,8450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 44,33 коп и составляет 29,4237 грн, средний курс продажи вырос - на 58,60 коп до 30,6903 грн. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,1 коп и составляет 4,333 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 10,6 коп до 4,845 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,9383
|
28,8450
|
0,4333
|
0,4845
|
29,4237
|
30,6903
|
Медиана
|
27,9500
|
28,8700
|
0,4450
|
0,4850
|
29,4800
|
30,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
- Котировки доллара на межбанке выросли до 27,55/27,70 12:19
- Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки 12:12
- Национализация ПриватБанка может подорожать на 15 млрд грн - СМИ 11:32
- Межбанк открылся котировками доллара 27,26/27,34 10:27
- Выплаты вкладчикам банка Михайловский приостановлены 10:24
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
138997
-
17899
-
15094
-
11406
-
7982