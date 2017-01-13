Котировки доллара на межбанке выросли до 27,55/27,70
В пятницу, 13 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,26/27,34*, к 12:00 котировки составили 27,55/27,70.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,26, максимальные - 27,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,34, максимальные - 27,70.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4583/0,4602 к 12:00 котировки составили 0,4632/0,4660.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,9937/29,0788, к 12:00 котировки составили 29,3242/29,4783.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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