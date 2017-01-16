НБУ монетизировал для ПриватБанка облигаций еще на 1,4 млрд грн

Объем монетизированных НБУ для ПриватБанка ОВГЗ превысил 27 млрд грн

В рамках оздоровления ПриватБанка Национальный банк Украины (НБУ) продлил монетизацию облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Как сообщает НБУ на официальном сайте, для этого 12 января были куплены ОВГЗ на сумму 1,4 млрд грн.



"Эти средства, которые ПриватБанк получил от продажи госбондов Национальному банку, были направлены на формирование обязательных резервов, то есть фактически останутся на корсчета банка в НБУ", - гласит сообщение.



Регулятор подчеркивает, что сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка незначительна и не имеет значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.



Напомним, в конце декабря НБУ провел монетизацию выпущенных для банка ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн.



Ранее сообщалось, что ряд держателей евробондов ПриватБанка намерен обжаловать так называемый bail-in, в результате которого бондхолдеры обеднели почти на $600 млн. Если Украина проиграет, национализация может подорожать еще на 15 млрд грн.



11 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ПриватБанка с R до SD (выборочный дефолт).



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