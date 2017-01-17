Во Львове начинают тестировать проект "электронный билет"

С 23 января пассажиры львовского трамвая № 8 смогут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном

КП Львовэлектротранс и ПриватБанк тестирует первый в Украине пилотный проект оплаты проезда в городском транспорте с помощью электронных билетов.

Как сообщает пресс-служба банка, с 23 января пассажиры львовского трамвая № 8 смогут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Для этого нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

В банке считают, что новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом украинском городе за один-два дня, так как не требует установки в транспорте дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Городскому транспортному предприятию достаточно разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов, отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 января, Верховная Рада разрешила вводить электронные билеты в городском транспорте.