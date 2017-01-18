Котировки доллара на межбанке упали до 27,40/27,49

Доллар на межбанке подешевел на 18 копеек

В среду, 18 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,58/27,65*, к 12:00 котировки составили 27,40/27,49.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,40, максимальные - 27,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные - 27,65.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4664/0,4682 к 12:00 котировки составили 0,4627/0,4648.



Торги по евро начались с котировок 29,4940/29,5689, к 12:00 котировки составили 29,2878/29,3813.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"