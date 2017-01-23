Кредиторы ПриватБанка через суд хотят вернуть $600 млн - СМИ
Кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка $600 млн в период работы временной администрации, подали иски в суд, пишет FinClub.
"Иски поданы, в Привате об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров", - рассказал представитель нескольких кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.
ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на $595 млн. Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018-го на $375 млн, субдолг на $220 млн сроком до февраля 2021-го.
В пресс-службе ПриватБанка эту информацию в пятницу не подтверждали, поскольку пока не получили информацию о заявленных исках. "Нет информации ни об одном поданном иске. Это фантазии и предположения", - сообщили в банке.
Как отмечает издание, иски иностранных кредиторов ПриватБанка, потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому ПриватБанку пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.
"Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка", - заявил первый зампред правления ПриватБанка Александр Дубровин.
Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли ПриватБанк преддепонировать $600 млн.
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