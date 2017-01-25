Межбанк закрылся котировками доллара 27,21/27,24
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,18, максимальные - 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные - 27,27.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4596/0,4610, к закрытию котировки составили 0,4587/0,4595.
Торги по евро начались с котировок 29,1907/29,2443, к закрытию котировки составили 29,1936/29,2176.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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