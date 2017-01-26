Курсы валют НБУ на 26.01.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 26 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2720,8137 грн за $100;

2922,9702 грн за 100 евро;

4,5999 грн за 10 руб РФ.



На 25 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2723,1902 грн за $100;

2926,8848 грн за 100 евро;

4,5987 грн за 10 руб РФ.





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