Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,09

Во вторник, 31 января, торги по доллару США открылись котировками 27,10/27,14, к закрытию котировки составили 27,05/27,09

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4501/0,4511 к закрытию котировки составили 0,4509/0,4518.

Торги по евро начались с котировок 29,0322/29,0750, к закрытию котировки составили 29,0760/29,1190.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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