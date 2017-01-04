Перед Новым годом для Привата выпустили ОВГЗ на 117 млрд грн

Данные Нацбанка могут свидетельствовать о том, что Минфин накануне Нового года выпустил для ПриватБанка ОВГЗ в общей сложности на 177 млрд грн

По данным НБУ, 28-30 декабря объем ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) в обращении увеличился на 117 млрд грн, или на 21,3% - до 667,6 млрд грн. Об этом сообщает FinBalance.



При этом портфель ОВГЗ в портфеле НБУ увеличился на 25,8 млрд грн, или на 7,2% - до 382 млрд грн.



Кроме того, объем ОВГЗ в портфеле банков увеличился на 83,1 млрд грн, или на 48,2% - до 255,5 млрд грн, портфель других инвесторов - на 8 млрд грн, или на 51% - до 23,7 млрд грн, портфель нерезидентов - на 107,6 млн грн, или на 1,7% - до 6,46 млрд грн.



Такие изменения могут свидетельствовать о том, что Минфин выпустил гособлигации для ПриватБанка и для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (учитывая также рост ОВГЗ в портфеле других инвесторов на 8 млрд грн, при том, что 28 декабря Кабмин принял постановление N1003 о предоставлении кредита для Фонда гарантирования на 7,94 млрд грн).



28 декабря Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии акций ПриватБанка на 116,8 млрд грн.



В этот же день правительство в своем постановлении по докапитализации ПриватБанка на 116,8 млрд грн предусмотрел возможность выпуска в пределах указанной суммы гособлигаций на 64 млрд грн с привязкой к курсу для поддержки выполнение ПриватБанком валютных обязательств перед вкладчиками, которых у него вообще было на $4 млрд на начало октября.



После завершения процедуры оплаты облигациями внутреннего госзайма указанных акций ПриватБанка на 116,8 млрд грн его уставный капитал вырастет до 167,5 млрд грн. Это 68,6% уставного капитала всех действующих банков на конец третьего квартала 2016 года без учета тогдашнего "уставника" ПриватБанка.



29 декабря НБУ объявил, что монетизировал ОВГЗ, выпущенные для Приватбанка, на 25,8 млрд грн. За счет этих средств ПриватБанка погасил долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на 25 млрд грн.



На момент национализации долг ПриватБанка перед НБУ составлял 19 млрд грн, из которых, как заявляли в НБУ, 14 млрд грн - просроченная задолженность.



В госбюджете-2017 определено, что предельный объем государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2017 года не должен превысить 2,296 трлн грн (88,8% ожидаемого ВВП). Это на 350 млрд грн, или на 18% больше, чем было запланировано на 31 декабря 2016 года. Если сравнивать с фактическим показателем на 1 декабря 2016 года (1,742 трлн грн), это больше на 550 млрд грн, или на 31,6%.



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