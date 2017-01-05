Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,15 коп до 26,9935 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,97 коп - до 27,7970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,67 коп и составляет 28,1550 грн, средний курс продажи вырос - на 18,70 коп до 29,3150 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,629 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9935 27,7970 0,4108 0,4629 28,1550 29,3150 Медиана 27,0000 27,8000 0,4200 0,4625 28,2500 29,3750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)