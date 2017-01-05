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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

05.01.2017 10:04
В четверг, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,15 коп до 26,9935 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,97 коп - до 27,7970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,67 коп и составляет 28,1550 грн, средний курс продажи вырос - на 18,70 коп до 29,3150 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,629 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

26,9935

27,7970

0,4108

0,4629

28,1550

29,3150

Медиана

27,0000

27,8000

0,4200

0,4625

28,2500

29,3750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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