Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,00 коп до 26,9950 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 9,27 коп - до 27,7940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,65 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,13 коп и составляет 28,1697 грн, средний курс продажи вырос - на 16,20 коп до 29,2900 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,116 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,600 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9950 27,7940 0,4116 0,4600 28,1697 29,2900 Медиана 27,0000 27,8000 0,4200 0,4600 28,3000 29,3150



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)