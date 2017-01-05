Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 9,27 коп - до 27,7940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,65 грн, минимальный курс продажи - 27,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11,13 коп и составляет 28,1697 грн, средний курс продажи вырос - на 16,20 коп до 29,2900 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,116 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,600 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9950
|
27,7940
|
0,4116
|
0,4600
|
28,1697
|
29,2900
|
Медиана
|
27,0000
|
27,8000
|
0,4200
|
0,4600
|
28,3000
|
29,3150
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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