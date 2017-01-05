Доллар на межбанке подешевел на 35 копеек, евро – на 51

Котировки доллара на межбанке упали до 26,25/26,33

В четверг, 5 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,60/26,67*, к 12:00 котировки составили 26,25/26,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные - 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,33, максимальные - 26,67.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4417/0,4434 к 12:00 котировки составили 0,4348/0,4367.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,0816/28,1555, к 12:00 котировки составили 27,5756/27,6570.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"