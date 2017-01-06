Мошенники завладели активами Дельта Банка - ФГВФЛ

Недвижимость Дельта Банка в Одессе и Яремче с помощью поддельных документов переоформили на других лиц

На основании сфальсифицированных документов недвижимость Дельта Банка в Одессе и Яремче общей стоимостью 27,5 млн грн была переоформлена на других лиц. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Дельта Банк владеет земельным участком площадью 7,16 га, расположенная по адресу: с. Поляница, Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области (имущество было приобретено по договору об удовлетворении требований ипотекодержателя от 2 октября 2014 года). Согласно заключению независимого оценщика, его стоимость составляет 19,8 млн грн.



При очередной проверке данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество стало известно о смене собственника земельного участка.



Банк установил, что 13 октября 2016 года частный нотариус Броварского районного нотариального округа Киевской области Владимир Колейчик выдал и удостоверил договор купли-продажи. На его основании было записано, что новым собственником указанного земельного участка стала компания Фимира (код ЕГРПРОУ 40849140, руководитель и основатель: Александр Каригов). Таким образом, право собственности Дельта Банка на указанный земельный участок было незаконно отозвано, хотя банк никаких действий по его отчуждению не совершал.



Еще один случай мошенничества с активами Дельта Банка зафиксирован в Одессе. На балансе банка находилось недвижимое имущество - кафе "Ольвия". Однако при проведении очередной проверки в ноябре 2016 года выяснилось, что, по данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, банк уже не является владельцем помещения.



В итоге - банк и его кредиторы получили убыток в размере не менее 7,7 млн грн.



При этом Дельта Банк никаких действий по отчуждению этих объектов недвижимости не осуществлял.



Указанные активы банка в рамках его ликвидации должны быть реализованы, а вырученные средства направлены на удовлетворение требований его кредиторов.



По выявленным фактам банк подал соответствующие заявления в правоохранительные органы.



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