Банки сократили задолженность перед НБУ до 63,65 млрд грн

Объем задолженности банков перед НБУ по кредитам рефинансирования за прошлый месяц сократился на 0,2%

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 октября составил 63,645 млрд грн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это на 0,2% ниже показателя на 1 сентября.



С начала года объем задолженности по рефинансированию перед регулятором сократился на 14,9%.



Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 1,8% в сентябре, но при этом снизился на 46% с начала года - до 36,836 млрд грн.



Объем задолженности по кредитам рефинансирования перед Нацбанком на 1 января 2017 года составлял 74,828 млрд грн.



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