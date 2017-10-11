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Банки сократили задолженность перед НБУ до 63,65 млрд грн

11.10.2017 11:57
Объем задолженности банков перед НБУ по кредитам рефинансирования за прошлый месяц сократился на 0,2%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 октября составил 63,645 млрд грн. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это на 0,2% ниже показателя на 1 сентября.

С начала года объем задолженности по рефинансированию перед регулятором сократился на 14,9%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 1,8% в сентябре, но при этом снизился на 46% с начала года - до 36,836 млрд грн.

Объем задолженности по кредитам рефинансирования перед Нацбанком на 1 января 2017 года составлял 74,828 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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