Минфин одолжил на внутреннем рынке 25 млрд грн и $547 млн

За девять месяцев этого года Минфин продал ОВГЗ на 25 млрд грн и $547 млн

Министерство финансов в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 24,91 млрд грн и $547 млн за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



В прошлом месяце Минфин привлек в госбюджет 2,91 млрд грн.



За девять месяцев министерство разместило ОВГЗ на 25 млрд грн и $547 млн. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 14,8% годовых, по валютным - 5,4%, уточняет НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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