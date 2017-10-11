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Минфин одолжил на внутреннем рынке 25 млрд грн и $547 млн

11.10.2017 15:31
За девять месяцев этого года Минфин продал ОВГЗ на 25 млрд грн и $547 млн

Министерство финансов в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 24,91 млрд грн и $547 млн за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

В прошлом месяце Минфин привлек в госбюджет 2,91 млрд грн.

За девять месяцев министерство разместило ОВГЗ на 25 млрд грн и $547 млн. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 14,8% годовых, по валютным - 5,4%, уточняет НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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