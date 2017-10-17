НБУ укрепил гривню на 10 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек

На 17 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2653,7958 грн за $100;

3134,1328 грн за 100 евро;

4,6057 грн за 10 руб РФ.



На 13 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2663,4659 грн за $100;

3157,8052 грн за 100 евро;

4,6171 грн за 10 руб РФ.



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