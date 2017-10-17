Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 17 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,50/26,53*, к 12:00 котировки составили 26,48/26,495

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4619/0,4628, к 12:00 котировки составили 0,4612/0,4621.



Торги по евро начались с котировок 31,1772/31,2098, к 12:00 котировки составили 31,1340/31,1469.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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