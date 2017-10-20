НБУ ослабил гривню на 7 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 7 копеек

На 20 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2649,9950 грн за $100;

3136,0041 грн за 100 евро;

4,6030 грн за 10 руб РФ.



На 19 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2642,5466 грн за $100;

3104,7280 грн за 100 евро;

4,6140 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.