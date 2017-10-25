ФГВФЛ: Ощадбанк незаконно получил активы Дельта Банка

Суд постановил, что передача активов Дельта Банка Ощадбанку была незаконной

Киевский апелляционный хозяйственный суд 19 октября установил, что договор, согласно которому активы Дельта Банка на 459 млн грн были переданы в залог государственному Ощадбанку, заключен вопреки требованиям закона, а также ограничений, которые существовали в период проблемности банка. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



В связи с этим суд признал договор недействительным.



В феврале 2015 года Дельта Банк и Ощадбанк заключили договор, предметом залога по которому были имущественные права по кредитным договорам, заключенным банком с крупными заемщиками.



В связи с наличием в нем признаков ничтожности, предусмотренных ч. 3 ст. 38 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", уполномоченное лицо Фонда обратилась в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением к Ощадбанку о признании договора залога недействительным (дело №910/10917/16) и применении последствий его недействительности.



Дело рассматривалось судами неоднократно. Однако 19 октября по результатам повторного рассмотрения Киевский апелляционный хозсуд принял постановление, которое полностью удовлетворило апелляционную жалобу банка. А именно, признан недействительным договор залога имущественных прав от 25 февраля 2015 года за реестровым N293; применены последствия недействительности сделки путем прекращения в Госреестре обременений движимого имущества частного обременения в пользу Ощадбанка в отношении имущества (имущественных прав) Дельта Банка и изъята соответствующая запись; обязан Ощадбанк воздержаться в будущем от совершения действий, связанных с новой регистрацией обременений имущества Дельта Банка.



Упомянутое судебное решение подтвердило принадлежность данного актива (имущественные права по кредитам стоимостью более 459 млн грн) Дельта Банку и отсутствие прав третьих лиц в отношении него.



ФГВФЛ отмечает, что это дает возможность беспрепятственно осуществлять реализацию прав требования по кредитным договорам, с целью погашения требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законом.



Банки также заключили ряд других договоров обеспечения, которые по закону являются ничтожными. Производство по ним ведется в хозяйственных судах Украины. Указанное постановление Киевского апелляционного хозсуда имеет большое значение для рассмотрения споров по возврату активов неплатежеспособного Дельта Банка на общую сумму более 2,1 млрд грн.



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