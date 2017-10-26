Кредит Оптима Банк собирается ликвидироваться

В ноябре акционеры Кредит Оптима Банка рассмотрят вопрос о ликвидации финучреждения

Акционеры Кредит Оптима Банка рассмотрят вопрос о прекращении банковской деятельности финучреждения без прекращения юридического лица. Об этом пресс-служба финучреждения сообщает в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.



Согласно сообщению, вопрос рассмотрят на общем собрании акционеров банка 13 ноября.



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