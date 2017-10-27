Суд запретил вывод 418 млн грн из Дельта Банка

Суд отменил решение, которое позволяло вывести из Дельта Банка активы на 418 млн грн

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда Киева, которое позволяло вывести из Дельта Банка активы на 418 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Речь идет об удовлетворении апелляционной жалобы уполномоченного лица ФГВФЛ на ликвидацию Дельта Банка и Национального банка Украины относительно отмены решения Печерского районного суда Киева по делу N757/61632/16-ц от 27 марта.



Суд первой инстанции признал недействительным договор ипотеки между Дельта Банком и компанией Кавицкий, отменил записи об ипотеке и обременениях в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.



Кроме этого, суд признал недействительными восемь кредитных договоров между банком и рядом связанных с указанной фирмой заемщиков, в обеспечение которых была передана коммерческая недвижимость в центре Киева общей площадью почти 2 тыс. кв. м. и земельные участки (1,17 га) на фасадной стороне Новообуховской трассы. Указанное выше решение препятствовало продавать указанные активы.



ФГВФЛ отмечает, что вырученные за них средства должны пойти на удовлетворение требований кредиторов Дельта Банка.



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