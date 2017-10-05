Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,53 коп - до 27,1203 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,43 коп и составляет 31,3027 грн, средний курс продажи вырос - на 3,17 коп до 32,0277 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,79 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,300 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,700 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7417
|
27,1203
|
0,4300
|
0,4700
|
31,3027
|
32,0277
|
Медиана
|
26,7500
|
27,1500
|
0,4405
|
0,4700
|
31,3000
|
32,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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