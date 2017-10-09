Проминвестбанк докапитализируется до 51 млрд грн

"Дочка" российского Внешэкономбанка увеличит уставный капитал на 10 млрд грн

Проминвестбанк (дочерний банк российского Внешэкономбанка) увеличил уставный капитал на 10,3 млрд грн до 50,92 млрд грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций Украины.



Ранее в Проминвестбанке говорили о том, что хотят увеличить капитал на 12 млрд грн, или на 29,54% до 52,6 млрд.



Проминвестбанк основан в 1992 году. На 1 июля по размеру активов банк занимал 13 место (21,6 млрд грн) среди 88 действующих банков по классификации НБУ.



Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова в сентябре говорила, что есть заинтересованные покупатели на Проминвестбанк, которые в данный момент проводят оценку дью дилиджанс банка. Однако они пока не подавали документы регулятору.



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