Группа ЕИБ подписала гарантийные соглашения с «ПроКредит Холдинг»

Первые соглашения о гарантиях для Грузии, Молдовы и Украины и первый кредит ЕИБ в гривне для МСБ в Украине в рамках инициативы EU4Business

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Обеспечение доступа к финансированию малого и среднего бизнеса в национальной валюте остается вызовом в Украине. Украина и Европа делают определенные встречные шаги, чтобы способствовать развитию МСБ в нашем государстве.

Так, 26 октября Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) подписала первые гарантийные соглашения с "ПроКредит Холдинг" и его дочерними компаниями с целью предоставления кредитов в размере 100 млн евро для малых и средних предприятий Грузии, Молдовы и Украины в рамках инициативы EU4Business.

Ожидается, что три гарантийные операции откроют дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса и в конце концов будут предоставлять рабочие места и новые возможности для бизнеса в Грузии, Молдове и Украине.

Как это повлияет на малый и средний бизнес?

Подписанные соглашения о гарантиях позволят банкам Группы ПроКредит облегчить доступ к финансированию для представителей малого и среднего бизнеса. Предусматривается предоставление гарантии в размере 70% для каждого кредита с последующим расширением финансирования на привлекательных условиях, которые, кроме того, включают уменьшение требований к залогу. Отныне гарантийные операции откроют дополнительное финансирование для МСБ, что означает создание новых рабочих мест, новые возможности в бизнес-среде.

Комментируя соглашения, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак отметил: "Поддержка МСБ является одним из приоритетов Группы ЕИБ, поскольку, финансируя их, мы стимулируем экономический рост, инновации и занятость".

А Борислав Костадинов, член правления ПроКредит Холдинга, главный офис которого расположен в г. Франкфурт-на-Майне, Германия, подчеркнул: "Мы гордимся тем, что ПроКредит - первая группа банков, которая подписала соглашения о гарантиях в рамках инициативы EU4Business для своих операций в Грузии, Молдове и Украине. Благодаря тому, что мы являемся одними из лидеров в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями в этих странах, мы уверены, что эти гарантии будут способствовать дальнейшим инвестициям в модернизацию этого сектора".

Без преувеличения, историческое событие для МСБ в Украине

По одному из подписанных соглашений Европейский инвестиционный банк впервые предоставит кредит в национальной валюте Украины в поддержку отечественного малого и среднего бизнеса. Одобренное Европейской комиссией и международным фондом TCX, соглашение было подписано с ПроКредит Банком в Украине как с одним из лидеров в предоставлении услуг малым и средним предприятиям в Украине, с проверенной репутацией и большим опытом работы.

Во время церемонии подписания на бизнес-форуме Восточного партнерства в Таллине (Эстония) вице-президент ЕИБ Вазил Худак отметил: "Это соглашение исторического значения сделает средства ЕИБ еще более доступными для клиентов, чем раньше. Мы благодарны за поддержку Европейской комиссии и рады расширению нашего партнерства с Группой ПроКредит - одним из самых авторитетных посредников в регионе, если речь идет о предоставлении кредитов для МСП".

Виктор Пономаренко, председатель правления ПроКредит Банка в Украине, отметил, "...что доступное и долгосрочное финансирование в местной валюте является ключевым фактором для привлечения инвестиций. Этот кредит станет для нас существенной поддержкой в ​​содействии дальнейшему развитию МСП".

Отметим, что этот шаг является частью более широкой инициативы Европейской комиссии под названием EU4Business. Инициатива объединяет программы, финансируемые ЕС и направленные на улучшение бизнес-среды в Восточной Европе.