В сентябре банки сократили объем неработающих кредитов
Объем неработающих кредитов в украинских банках в сентябре снизился на 0,5 п.п. и на 1 октября составил 588,21 млрд грн, или 56,44% общего объема выданных кредитов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Доля неработающих кредитов в госбанках составляет 71,4%, в банках с иностранным капиталом - 46%, с частным капиталом - 25,1%. Доля неработающих кредитов в гривне на 1 октября составляет 50,6%, в иностранной валюте - 63%.
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, в январе-сентябре 2017 года выросли на 24,41 млрд грн, или почти на 2%. При этом за сентябрь активы выросли на 29,73 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,28 трлн грн.
На 1 сентября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составляло 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- В сентябре банки сократили объем неработающих кредитов 16:17
- НБУ уточнил порядок ведения кассовых операций в банках 13:32
- Группа ЕИБ подписала гарантийные соглашения с «ПроКредит Холдинг» 12:00
- Ощадбанк сообщил о готовности к запуску Android Pay 11:45
- Fitch повысил рейтинги ПриватБанка до уровня B- 09:55
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus