В сентябре банки сократили объем неработающих кредитов

Объем неработающих кредитов в украинских банках уменьшился до 588 млн грн

Объем неработающих кредитов в украинских банках в сентябре снизился на 0,5 п.п. и на 1 октября составил 588,21 млрд грн, или 56,44% общего объема выданных кредитов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Доля неработающих кредитов в госбанках составляет 71,4%, в банках с иностранным капиталом - 46%, с частным капиталом - 25,1%. Доля неработающих кредитов в гривне на 1 октября составляет 50,6%, в иностранной валюте - 63%.



Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, в январе-сентябре 2017 года выросли на 24,41 млрд грн, или почти на 2%. При этом за сентябрь активы выросли на 29,73 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,28 трлн грн.



На 1 сентября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составляло 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.



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