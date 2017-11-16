Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,47 до 26,4990 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,63 коп - до 26,7870 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,50 коп и составляет 31,1160 грн, средний курс продажи - вырос на 2,13 коп до 31,7010 грн. Продать евро дороже можно за 31,36 грн, купить дешевле - за 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,060 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,495 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,42 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4990 26,7870 0,4060 0,4495 31,1160 31,7010 Медиана 26,5000 26,7850 0,4250 0,4470 31,1250 31,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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