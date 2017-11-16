Межбанк закрылся котировками доллара 26,465/26,48

В четверг, 16 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,48/26,50, к закрытию котировки составили 26,465/26,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,475, максимальные - 26,50.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4414/0,4420, к закрытию котировки составили 0,4424/0,4432.

Торги по евро начались с котировок 31,1907/31,2143, к закрытию котировки составили 31,1757/31,1934.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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