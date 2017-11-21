Курсы валют НБУ на 21.11.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 21 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2647,7080 грн за $100;

3119,2648 грн за 100 евро;

4,4669 грн за 10 руб РФ.



На 20 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2649,9087 грн за $100;

3125,5673 грн за 100 евро;

4,4437 грн за 10 руб РФ.



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