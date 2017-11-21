Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 21 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,27 коп до 26,4717 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,80 коп - до 26,7033 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,90 коп и составляет 31,0120 грн, средний курс продажи - упал на 5,57 коп до 31,5150 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,119 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,505 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4717 26,7033 0,4119 0,4505 31,0120 31,5150 Медиана 26,4500 26,7000 0,4245 0,4500 31,0050 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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