Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,02 коп до 26,6895 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,28 коп - до 26,9465 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,53 коп и составляет 31,4380 грн, средний курс продажи - вырос на 14,73 коп до 31,9850 грн. Продать евро дороже можно за 31,6 грн, купить дешевле - за 31,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,3 коп и составляет 4,243 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,619 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6895 26,9465 0,4243 0,4619 31,4380 31,9850 Медиана 26,7000 26,9500 0,4420 0,4600 31,4750 31,9750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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