Возобновляются выплаты вкладчикам Дельта Банка
27.11.2017 13:22
С сегодняшнего дня Фонд гарантирования вкладов возобновляет выплаты вкладчикам Дельта Банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновляет гарантированные выплаты вкладчикам ликвидируемого Дельта Банка.
Для получения выплат вкладчикам нужно до 9 января следующего года обратиться в отделения государственного Укргазбанка.
Информацию о дальнейших выплатах ФГВФЛ обещает сообщить дополнительно.
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