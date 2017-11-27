Возобновляются выплаты вкладчикам Дельта Банка

С сегодняшнего дня Фонд гарантирования вкладов возобновляет выплаты вкладчикам Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновляет гарантированные выплаты вкладчикам ликвидируемого Дельта Банка.



Для получения выплат вкладчикам нужно до 9 января следующего года обратиться в отделения государственного Укргазбанка.



Информацию о дальнейших выплатах ФГВФЛ обещает сообщить дополнительно.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.