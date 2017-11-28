НБУ укрепил гривню на 8 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек

На 28 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2683,5271 грн за $100;

3207,3516 грн за 100 евро;

4,6048 грн за 10 руб РФ.



На 27 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2691,3646 грн за $100;

3196,5337 грн за 100 евро;

4,5981 грн за 10 руб РФ.



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