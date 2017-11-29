Курс продажи наличного доллара вырос на 11 копеек

В среду, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,73 коп до 26,7663 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,57 коп - до 27,0167 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,91 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,03 коп и составляет 31,6140 грн, средний курс продажи - вырос на 3,90 коп до 32,1703 грн. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле - за 31,98 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,223 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп до 4,639 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7663 27,0167 0,4223 0,4639 31,6140 32,1703 Медиана 26,7750 27,0000 0,4350 0,4645 31,7000 32,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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