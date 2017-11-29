Курс продажи наличного доллара вырос на 11 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,57 коп - до 27,0167 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,91 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,03 коп и составляет 31,6140 грн, средний курс продажи - вырос на 3,90 коп до 32,1703 грн. Продать евро дороже можно за 31,9 грн, купить дешевле - за 31,98 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,223 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп до 4,639 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7663
|
27,0167
|
0,4223
|
0,4639
|
31,6140
|
32,1703
|
Медиана
|
26,7750
|
27,0000
|
0,4350
|
0,4645
|
31,7000
|
32,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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