Доллар на межбанке набрал 8 копеек
30.11.2017 12:19
В четверг, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,08/27,11*, к 12:00 котировки составили 27,16/27,19
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,11, максимальные - 27,19.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4613/0,4623, к 12:00 котировки составили 0,4630/0,4639.
Торги по евро начались с котировок 32,1222/32,1551, к 12:00 котировки составили 32,1357/32,1712.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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