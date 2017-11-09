Прибыль ТАСКОМБАНКА за 9 месяцев выросла в 22 раза

Динамичный рост ТАСКОМБАНКА подтверждают и высокие позиции в ведущих финансовых рейтингах

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ТАСКОМБАНК продолжает укреплять рыночные позиции, демонстрируя положительную динамику финансовых результатов. За девять месяцев 2017 года активы банка составили 10,6 млрд грн. Объем кредитного портфеля вырос на 47,3% - до 8,1 млрд грн, а объем размещенных средств клиентов - на 42,1 %, до 8,1 млрд грн. Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 22 раза и на сегодня составляет 42,5 млн грн.

Динамичный рост ТАСКОМБАНКА подтверждают и ведущие рейтинги финансового сектора, опубликованные этой осенью. По результатам исследования издания "Личный счет", ТАСКОМБАНК вошел в тройку лидеров ежегодного рейтинга самых надежных финансовых учреждений страны, заняв третье место. Журнал "БИЗНЕС" опубликовал итоги финансового рейтинга "Финансовый Оскар 2017", в котором определил лучших представителей банковского и страхового рынков Украины. Здесь ТАСКОМБАНК был отмечен сразу в нескольких номинациях: вошел в тройку лидеров номинации "Выбор населения" и "Корпоративный партнер", а также в десятку номинации "Аграрный банк".

Эксперты Финансового Оскара отметили, что хоть банковское кредитование переживает не лучшие времена, в то же время есть финучреждения, готовые подставить кредитное плечо своим клиентам даже в таких тяжелых условиях.

Высокую позицию в рейтингах ТАСКОМБАНК получил благодаря росту общего уровня доверия к нему со стороны клиентов, как к финансовому учреждению для надежного сбережения и приумножения своих средств, так и как к банку-партнеру, в котором можно воспользоваться кредитными продуктами для удовлетворения своих актуальных финансовых потребностей. ТАСКОМБАНК сформировал новый подход к работе с кредитными картами и кэш-кредитами, что обеспечило банку дополнительный поток клиентов.

"За последние два с половиной года ТАСКОМБАНК преобразился качественным образом. Благодаря инвестициям в модернизацию технологий, бизнес-процессов, процедур и пр., банк реализовал ряд инновационных проектов, позволяющих ему качественным образом выделиться на фоне конкурентов. Мы становимся все более открытыми, технологичными и доступными для клиентов, - говорит Председатель Правления ТАСКОМБАНКа Екатерина Мелеш. - Еще один из основных факторов нашего роста: наш банк всегда выполнял и продолжает своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме", - подчеркнула Екатерина Мелеш.