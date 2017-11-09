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Ощадбанк ответил на заявление НАБУ по "деньгам Онищенко"

09.11.2017 09:36
В госбанке заявили, что средства компании, связанной с народным депутатом Александром Онищенко, находятся на счетах Госказначейства

Государственный Ощадбанк опровергает информацию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о том, что из банка исчезли $157 млн компании, связанной с народным депутатом Александром Онищенко.

"Согласно Уголовному кодексу, спецконфискация применяется по решению суда путем возврата всех активов в собственность государства. Что и было сделано Ощадбанком в четком и безусловном соответствии с требованиями законодательства", - прокомментировали заявление НАБУ в Ощадбанке.

В банке добавили, что средства находятся на счетах Госказначейства.

"Должностные лица Ощадбанка предоставили детективам НАБУ исчерпывающую информацию в соответствии с действующим законодательством и действующими ограничениями, установленными Генеральной прокуратурой", - сказано в сообщении банка.

В банке заявили, что дополнительная информация по исполнению судебных решений в части применения спецконфискации и перечисления средств может быть предоставлена ​​Генпрокуратурой и Госказначейством.

Кроме того, "исчезновение" арестованных средств компании Онищенко также опроверг генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, заявление НАБУ не соответствует действительности.  

Напомним, накануне в НАБУ заявили, что пытаются установить местонахождение около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали связанной с депутатом Онищенко компании Quickpace, и были арестованы по решению суда от 24 мая 2016 года на счетах в государственном Ощадбанке в рамках расследования так называемого "газового дела".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк
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