В Минфине уточнили сроки продажи госбанков
Министерство финансов пересмотрит сроки продажи госбанков. Об этом сообщила замминистра финансов Оксана Маркарова в интервью LIGA.net.
"Привлекать международные финансовые институты в Ощадбанк мы по-прежнему планируем в 2018 году, относительно Укрэксимбанка мы рассматриваем разные опции. Укргазбанк мы планировали продать до конца 2017-го. Уже очевидно, что до конца этого года мы не завершим выход государства из банка, поэтому просто немного скорректируем срок", - заявила Оксана Маркарова.
Минфин планирует привлечь в качестве покупателя международную финансовую группу с высокой репутацией. "Нужно использовать эту продажу для привлечения новых серьезных инвесторов в банковский сектор", - говорит замминистра.
Также она сообщила, что самый крупный государственный ПриватБанк государство планирует продать через пять лет.
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