 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В Минфине уточнили сроки продажи госбанков

09.11.2017 12:16
Министерство финансов собирается пересмотреть сроки продажи госбанков
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министерство финансов пересмотрит сроки продажи госбанков. Об этом сообщила замминистра финансов Оксана Маркарова в интервью LIGA.net.

"Привлекать международные финансовые институты в Ощадбанк мы по-прежнему планируем в 2018 году, относительно Укрэксимбанка мы рассматриваем разные опции. Укргазбанк мы планировали продать до конца 2017-го. Уже очевидно, что до конца этого года мы не завершим выход государства из банка, поэтому просто немного скорректируем срок", - заявила Оксана Маркарова.

Минфин планирует привлечь в качестве покупателя международную финансовую группу с высокой репутацией. "Нужно использовать эту продажу для привлечения новых серьезных инвесторов в банковский сектор", - говорит замминистра.

Также она сообщила, что самый крупный государственный ПриватБанк государство планирует продать через пять лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Министерство финансов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров