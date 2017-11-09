НБУ назначил нового директора департамента платежных систем

Нацбанк назначил Александра Яблуновского директором департамента платежных систем и инновационного развития

Директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) назначен Александр Яблуновский.



"По результатам открытого отбора на вакантную должность директора департамента платежных систем и инновационного Национального банка с 9 ноября этого года назначен Александр Яблуновский", - сообщает НБУ на официальном сайте.



В его обязанности будет входить определение политики Нацбанка в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов, безналичных расчетов, функционирования и развития платежной системы "Украинский платіжний простір", а также осуществления надзора за платежными системами.



Александр Яблуновский в с 2012 по 2017 году работал в международной платежной компании MasterCard.



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