ПриватБанк обещает бизнесу 5 млрд грн

В банке заявили, что будут финансировать предпринимателей и малый бизнес в рамках пяти целевых программ

Государственный ПриватБанк обещает в 2018 году направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд грн. Об этом сообщил руководитель направления Малый и средний бизнес ПриватБанка Сергей Клюев, пишет Finclub.

Банк будет активно финансировать частных предпринимателей и малый бизнес в рамках пяти целевых программ, сообщил Клюев.

В рамках национальной программы КУБ предприниматели смогут получить финансирование на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. грн на развитие и масштабирование бизнеса. В рамках программы Кредитный лимит на счет предлагаются кредитные лимиты до 1 млн грн для совершения текущих бизнес-платежей.

Частные фермеры и агрокомпании смогут воспользоваться кредитной линией Агросезон для финансирования сельскохозяйственного цикла, а также программами по лизингу автомобилей, оборудования и сельхозтехники.

ПриватБанк обслуживает 550 тыс. предпринимателей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.