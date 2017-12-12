Украинские банки продолжают наращивать кредитование в гривне

По данным НБУ, объем гривневых кредитов домохозяйств с начала года на 27,1%, до 94,7 млрд грн

В ноябре портфель гривневых кредитов банков вырос на 0,7% по сравнению с октябрем - до 553 млрд грн, за счет наращивания кредитования населения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, объем гривневых кредитов домохозяйств по сравнению с октябрем вырос на 2,7%, а с начала года на 27,1%, до 94,7 млрд грн.

Объем гривневых кредитов бизнеса на конец ноября составил 457,3 млрд грн, что на 0,3% превышает объем по результатам октября и 6,6% с начала года.

Объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) продолжал сокращаться как за счет домохозяйств, так и бизнеса.

В результате общий портфель кредитов домохозяйств уменьшился по сравнению с октябрем - на 2,1% до 160,1 млрд грн тогда, как бизнеса несколько вырос - на 0,5% до 828 млрд грн.

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