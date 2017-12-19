Пора забыть о наличке. Когда Украина перейдет на безнал

Как работают POS-терминалы и почему их так много только в больших городах

Многие украинцы, делая покупки, пользуются банковскими картами. Из-за того, что это и удобно и безопасно, таких людей становится все больше.

По данным Национального банка, доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6%, увеличившись с начала года на 3,1%. Безналичные расчеты, как правило, проводятся через POS-терминалы, которые мы видим, например, в супермаркетах.

Большинство из нас не задумываются, как работают эти терминалы и почему их так много только в больших городах. ЛІГА.net решила выяснить, почему далеко не везде в Украине можно заплатить карточкой.

Как все начиналось

Как вспоминает один из экс-топ-менеджеров крупнейшего украинского банка, в начале 90-х им была поставлена задача: сделать так, чтобы терминалы для оплаты банковскими картами появились в крупных сетях по продаже товаров повседневного спроса.

К решению этой задачи исполнители подошли очень творчески. Сотрудники банка приходили в магазины и просили, чтобы им нарезали самые дорогие колбасы, сыры и хамон, а на кассе протягивали банковскую карту для оплаты.

Изумленный кассир сообщал, что в их магазине карты к оплате не принимают. Расстроенный сотрудник уходил без покупки, а магазин нес потери из-за нарезанного, но не проданного премиум-товара.

Таким образом, в сетях магазинов искусственно была создана проблема, которая подтолкнула сети к внедрению POS-терминалов для приема платежей.

POS-терминалы стало выгодно устанавливать в торговых сетях банкам-эквайерам. Они получают процент от каждой транзакции. Основным банком эквайером в Украине является ПриватБанк. За ним идут Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

О том, какие процессы происходят во время оплаты картой, когда в Украине будет достаточно точек для безналичной оплаты, и какие есть альтернатива, читайте в полной версии материала на Kyivstar Business Hub.