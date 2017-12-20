Курс продажи наличного доллара упал на 11 копеек

В среду, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,63 коп до 27,7083 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,97 коп - до 28,0227 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,50 коп и составляет 32,6037 грн, средний курс продажи - упал на 1,73 коп до 33,2450 грн. Продать евро дороже можно за 32,86 грн, купить дешевле - за 33,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,362 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,804 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7083 28,0227 0,4362 0,4804 32,6037 33,2450 Медиана 27,7000 28,0000 0,4550 0,4800 32,6000 33,2100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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