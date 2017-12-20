Курс продажи наличного доллара упал на 11 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 10,97 коп - до 28,0227 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,50 коп и составляет 32,6037 грн, средний курс продажи - упал на 1,73 коп до 33,2450 грн. Продать евро дороже можно за 32,86 грн, купить дешевле - за 33,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,362 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,804 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7083
|
28,0227
|
0,4362
|
0,4804
|
32,6037
|
33,2450
|
Медиана
|
27,7000
|
28,0000
|
0,4550
|
0,4800
|
32,6000
|
33,2100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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