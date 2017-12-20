ПриватБанк подал в суд Лондона на бывших владельцев - СМИ

Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка

В Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Согласно регламенту лондонского суда, стороны пока не комментируют детали дела. Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на свои источники.



Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.



Сейчас дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства. Украина требует до вынесения решения судом наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, на сумму $3 млрд.



Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мероприятиям. Сторону государственного ПриватБанка в суде представляет компания Hogan Lovells, известная в Украине по двум крупным процессам: Пинчук против Коломойского (в отношении акций Криворожского железорудного комбината) и возврат средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским БТА Банком (сумма претензий превышала $6 млрд).



Печерский районный суд предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к документам, касающихся закупки Национальным банком услуг forensic audit ПриватБанка.



14 декабря Соломенский районный суд Киева возбудил производство по иску экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Коломойский просит суд признать недействительными с момента заключения договора между НБУ и компаниями Kroll Associates и AlixPartners Services о предоставлении консультационных услуг.



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