НБУ подаст апелляцию на решение суда по ПриватБанку

Нацбанк возмущен решением суда, которое блокирует аудит ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) возмущен препятствиями, которые экс-совладелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский создает в расследования событий, приведших к многомиллиардной нехватке капитала банка. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



"15 декабря 2017 Соломенский районный суд. Киева по иску Игоря Коломойского якобы принял решение, которым пытался заблокировать любое сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и ПриватБанка с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами), занимающимися финансовым расследованием деятельности ПриватБанка и юридическим сопровождением дел, касающихся национализации банка", - напоминает регулятор.



НБУ указывает, что бывшие акционеры ПриватБанка пытаются использовать судебную систему Украины в "лучших" традициях прошлого для получения незаконного защиты от любых попыток государственных органов привлечь виновных к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине, а также для введения фактического запрета на возвращение в Украину выведенных из банка средств.



"Для защиты интересов государства Национальный банк в ближайшее время подаст апелляционную жалобу на решение суда, а также обратится в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой на судью Кизюн Л.И., принявшую вышеуказанное решение", - сообщает пресс-служба.



Печерский районный суд предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к документам, касающихся закупки Национальным банком услуг forensic audit ПриватБанка.



14 декабря Соломенский районный суд Киева возбудил производство по иску экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Коломойский просит суд признать недействительными с момента заключения договора между НБУ и компаниями Kroll Associates и AlixPartners Services о предоставлении консультационных услуг.



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