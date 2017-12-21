К закрытию межбанка доллар набрал 6 копеек
21.12.2017 17:33
В четверг, 21 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,82/27,85, к закрытию котировки составили 27,885/27,905
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,82, максимальные - 27,885. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,85, максимальные - 27,905.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4750/0,4756, к закрытию котировки составили 0,4764/0,4773.
Торги по евро начались с котировок 33,0314/33,0523, к закрытию котировки составили 33,0911/33,1120.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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