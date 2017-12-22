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В ПриватБанк вольют еще 16 млрд грн

22.12.2017 21:00
Началась новая докапитализация ПриватБанка, в рамках которой в него вольют еще 16 млрд грн
Фото: EPA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сегодня одобрила допэмиссию ПриватБанка на 16 млрд грн. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Заседание НКЦБФР приняло решение зарегистрировать выпуск и проспект эмиссии акций ПриватБанка.

Эту информацию подтверждают и в банке.

"Подтверждаем. Уже депонировали сертификат. До Нового года разместим", - сообщила пресс-служба финучреждения.

20 декабря стало известно, что Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.

Сам Коломойский в интервью ТСН сказал, что решение Высокого суда Англии об аресте всех его активов временное. "Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", - отметил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, НКЦБФР
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