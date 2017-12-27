Наличный доллар подешевел

В среду, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,53 коп до 27,6633 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,63 коп - до 27,9647 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,81 грн, минимальный курс продажи - 27,89 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,17 коп и составляет 32,6720 грн, средний курс продажи - упал на 7,33 коп до 33,2737 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,391 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,851 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6633 27,9647 0,4391 0,4851 32,6720 33,2737 Медиана 27,6900 27,9600 0,4600 0,4850 32,7000 33,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.