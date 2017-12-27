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Наличный доллар подешевел

27.12.2017 12:22
В среду, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,53 коп до 27,6633 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,63 коп - до 27,9647 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,81 грн, минимальный курс продажи - 27,89 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,17 коп и составляет 32,6720 грн, средний курс продажи - упал на 7,33 коп до 33,2737 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,391 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,851 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6633

27,9647

0,4391

0,4851

32,6720

33,2737

Медиана

27,6900

27,9600

0,4600

0,4850

32,7000

33,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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