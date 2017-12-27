Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 8,63 коп - до 27,9647 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,81 грн, минимальный курс продажи - 27,89 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,17 коп и составляет 32,6720 грн, средний курс продажи - упал на 7,33 коп до 33,2737 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,391 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,851 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6633
|
27,9647
|
0,4391
|
0,4851
|
32,6720
|
33,2737
|
Медиана
|
27,6900
|
27,9600
|
0,4600
|
0,4850
|
32,7000
|
33,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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