Суд отменил постановление о ликвидации банка Думчева

Окружной административный суд Киева отменил постановление НБУ о ликвидации банка Премиум, который возглавлял Сергей Думчев

Окружной административный суд Киева по иску владельца 33% акций банка Премиум Леонида Первака отменил постановление Национального банка Украины (НБУ) N68/2016 о ликвидации банка. Об этом говорится в постановлении суда по делу N826/2607/16 от 28 ноября, пишет FinClub.



Банк Премиум на 1 апреля 2015 года принадлежал Леониду Перваку (33%) и Ларисе Смирновой (33,5%) - сестре Сергея Думчева. Думчев возглавлял наблюдательный совет Премиума.



В прошлом году суды трех инстанций уже подтверждали незаконность решения НБУ об отзыве лицензии у Премиума, но 1 августа 2017 этого года Верховный суд Украины отправил дело на новое рассмотрение.



Суд обязал НБУ вернуть Премиуму банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен вернуть финучреждению свидетельство участника.



При этом Минюст должен отменить в ЕГРПОУ запись о смене руководителя банка Премиум. То есть вместо ликвидатора главой банка станет прежний председатель правления.



Суд исходил из того, что НБУ установил признаки рисковой деятельности с 14 ноября 2015 года, поэтому центробанк не имел право применять эти критерии к событиям до этой даты. Поэтому выявленные НБУ нарушения, например, снятие с платежных карт за рубежом 437,6 млн грн в эквиваленте, которые были получены как кредит-овердрафт, не могли быть основаниями для вывода банка с рынка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.