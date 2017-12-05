Курс покупки наличного доллара превысил 27 грн

Курс покупки наличного доллара достиг максимума за последние 9 месяцев

Во вторник, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,57 коп до 27,0240 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,00 коп - до 27,2840 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,12 грн, минимальный курс продажи - 27,23 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,82 коп и составляет 31,8705 грн, средний курс продажи - вырос на 6,52 коп до 32,4535 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,202 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0240 27,2840 0,4202 0,4665 31,8705 32,4535 Медиана 27,0500 27,2800 0,4375 0,4650 31,9000 32,4500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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